Trumps neuer Zoll-Hammer lässt asiatische Autoaktien abstürzen

Besonders stark fielen die Aktien japanischer Automarken. Toyota verlor 3,69 Prozent, Honda 2,91 Prozent, Nissan 2,92 Prozent und Mazda sogar über 6 Prozent. Mitsubishi verlor 4,9 Prozent. Auch Kia aus Südkorea mit einem Werk in Mexiko verlor 2,76 Prozent. Die chinesischen Elektroautohersteller Nio und Xpeng verloren 3,94 Prozent bzw. 1,97 Prozent.

Die Aktienkurse asiatischer Automobilhersteller sind massiv unter Druck geraten, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend neue Importzölle auf Fahrzeuge angekündigt hat. Ab dem 2. April sollen nicht in den USA produzierte Autos und leichte Nutzfahrzeuge mit einem Zoll von 25 Prozent belegt werden. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu XPeng Inc!

Laut US-Präsidentenberater Will Scharf sollen die Zölle jährlich mehr als 100 Milliarden US-Dollar in die US-Kasse spülen. Doch Branchenkenner warnen vor weitreichenden Folgen für den gesamten Markt.

"Fast jeder Autohersteller, der in den USA verkauft, ist auf internationale Lieferketten angewiesen - insbesondere auf Teile aus China", sagt Karl Brauer, Analyst bei iSeeCars. Selbst Fahrzeuge, die in den USA montiert werden, enthalten viele importierte Teile. Die Folge: höhere Produktionskosten, die entweder die Margen schmälern oder direkt an die Kunden weitergegeben werden.

Auch US-Hersteller dürften nicht verschont bleiben, wenn ihre Modelle auf ausländische Komponenten zurückgreifen. "Kein US-Autohändler wird sich den Folgen dieser Zölle entziehen können", warnt Brauer.

Kritik kommt auch aus Europa: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Maßnahme auf X als gefährlich und kündigte an, die wirtschaftlichen Interessen der EU entschieden zu verteidigen.

Branchenkenner Joseph McCabe (AutoForecast Solutions) rechnet nicht mit einem schnellen Rückzieher: "Das ist ein unterschriebenes Dekret – stärker als erwartet. Selbst ein Rollback vor dem 2. April scheint unwahrscheinlich. Wir werden die Auswirkungen in ein paar Wochen spüren."

Der Automobilindustrie steht ein heißes Frühjahr bevor – mit möglichen Preisschocks und einer Eskalation des globalen Handelskonflikts.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion