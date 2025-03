Hohe Abschreibungen drücken Biosimilar-Spezialist Formycon in die roten Zahlen

friedwart68 schrieb 27.02.25, 15:50

Vielen Dank für die Infos Stefan,

ich schließe mich Deiner und Infomis Meinung an. Der hohe Bewertungsunterschied zwischen Alvotech und Formycon ist nicht wirklich nachvollziehbar. Alvotech weist voraussichtlich für 2024 erstmals ein deutlich positives EBITDA ( 87Mio $ für die ersten 3 Quartale) und kann auch bei den produktbezogenen direkt zufließenden Umsatzerlösen in Höhe von 128 Mio $ für die ersten 3. Quartale in 2024 punkten. Eventuell werden diese Faktoren vom Markt stark honoriert. Gegen diese Überlegung spricht aber, dass bereits vor 2024 der Bewertungsunterschied so extrem war. Möglicherweise sind wir damit wieder bei der Thematik des Börsenlistings. Alvotech hat offensichtlich mit seinem US Nasdaq Listing hier einen extremen Vorteil. Die Bewertung von Biotechs ist in US einfach deutlich optimistischer und aggressiver.

Bis einschließlich zum 2. Quartal lagen die Umsatzerlöse ex Milestones bei Alvotech noch bei 66Mio $. Die starke Steigerung von 62 Mio $ allein im 3. Quartal dürfte also auch mit dem im Juli 2024 erfolgten Launch des Stelara Biosimilars Uzpruvo zusammenhängen. Dabei war der Gesamtumsatz noch mit dem Vertriebspartner Teva zu teilen. Aus meiner Sicht ein sehr positives Signal für Formycon , da es zeigt, dass mit den Stelara Biosimilars auch in Europa gutes Geld zu verdienen ist. Die offensichtliche Panik, dass mit den Preisreduzierungen in den USA kein Geld mehr mit FYB202 zu verdienen ist, scheint mir vollkommen überzogen.

Regeneron hat für 2024 folgende Eylea Umsätze veröffentlicht: US 6 Mrd $ , ROW 3,6Mrd $. Die ROW Umsätze werden von Bayer als Vermarktungsrechteinhaber erwirtschaftet und sind zu großen Teilen Europa zuzuordnen. Damit ist auch für FYB203 außerhalb von US erhebliches Marktpotenzial vorhanden. Vor allem dürfte die Fertigspritze zur Verabreichung von FYB201 und FYB203, die Akzeptanz der Wirkstoffe zur Behandlung bei Augenärzten und – kliniken deutlich erhöhen. Hier wäre natürlich ein Update seitens Formycons, wann mit der Zulassung bzw. dem Einsatz der Fertigspritze zu rechnen ist sehr hilfreich. Problematisch sind leider die rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Regeneron und den Biosimilarherstellern. In 2025 rechne ich nicht mehr mit Umsätzen aus FYB203 Verkäufen. Das dürfte mit Ausnahme von Amgen , die bereits ihr Eylea Biosimilar vertreiben, alle anderen Wettbewerber Formycons genauso betreffen. Mit einer Einigung zwischen Regeneron und Formycon und einer entsprechenden Settlementvereinbarung ist in jedem Fall zu rechen. Die Aussichten bleiben positiv.



Die Aussagen von Michael Sen ( Fresenius) verwundern mich ein wenig. Er lässt durchklingen, dass Formycon zu hohe Erwartungen an die Umsätze bzw. die Preise , die mit Otulfi / FYB202 in US erzielt werden können. Die Kommerzialisierung liegt aber allein bei Fresenius Kabi. Es wird wohl kaum so gewesen sein, dass Formycon intern Erwartungen definiert hat und dann blauäugig auf den Vermarktungsstart im Feb 2025 gewartet hat. Es würde mich doch sehr überraschen, wenn Formycon und Fresenius nicht in regelmässigem Austausch bezüglich der Markt- und insbesondere Preisentwicklungen gestanden hätten. Fresenius hat den Markt zu beobachten und mit Strategien und Preisanpassungen auf entsprechende Entwicklungen zu reagieren. Da fällt nicht plötzlich ein neues Preisniveau vom Himmel. Hier liegt zumindest ein Teil der Verantwortung bei Fresenius, indem man seinen Partner Formycon wahrscheinlich sehr spät von den Preisentwicklungen in Kenntnis gesetzt hat.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang für Formycon vermutlich auch die gewählte Bilanzierungsmethodik.



Ich bin kein Bilanzierungsexperte, und es wäre schön, wenn meine folgenden Aussagen von jemandem hier im Forum, der sich in der Thematik besser auskennt, überprüft werden könnten .

Zwischen Gewinnwarnung und Wertberichtigungsbedarf besteht sehr wohl ein Unterschied. Formycon hat keine klassische Gewinnwarnung ausgesprochen, in der man für 2025 niedrigere FYB202 Einnahmen als prognostiziert ankündigt. Eine offizielle Prognose bezüglich entsprechender Einnahmen in 2025 seitens Formycon gibt es gar nicht. Also wäre eine Gewinnwarnung gar nicht notwendig gewesen. Möglicherweise auch der Grund dafür, warum andere Wettbewerber auf die Preisentwicklungen nicht mit entsprechenden Warnungen reagiert haben. Weil auch sie nämlich keine Prognosen bzw. keine Guidance bezüglich ihres Stelara Biosimilars ausgegeben hatten. Formycon hat dagegen einen Wertberichtigungsbedarf in der Bilanz angekündigt. Nach dem Athos Deal mit dem kompletten Erwerb von FYB202 und Anteilen an der Bioeq AG wurden entsprechende Positionen in der Bilanz gebildet. Etwas vereinfacht ausgedrückt beinhalten die angesetzten Buchwerte auch imterne Erwartungen an Umsätze von FYB202 und FYB201. Aufgrund von Preisreduzierungen für FYB202 und der Aussetzung der Vermarktung von für FYB201 mussten die Werte zum Ansatz in der Bilanz von FYB202 und FYB201 ( Bioeq AG /at Equity Komponente) angepasst werden, da die internen Bewertungsmodelle zu niedrigeren Buchwerten als bisher führen. Ein anderer Bilanzierungsansatz hätte also möglicherweise dazu geführt, dass Formycon in Folge der Preisreduzierungen gar nicht zwingend eine ad hoc Meldung hätte veröffentlichen müssen. Das heisst natürlich nicht, dass die Preisreduzierungen nicht einen negativen Effekt auf die Bewertung haben. Die Meldung bleibt unschön. Die Wirkung einer ad hoc meldung ist in diesem Fall vielleicht aber zu drastisch. Wie sich die alleinige Meldung bezüglich der einzusparenden Kosten bezüglich FYB206 auf den Aktienkurs ausgewirkt hätte, kann sich jeder selbst überlegen.



Mein Fazit:

Wenngleich der intransparente US Gesundheitsmarkt ein Risiko bleibt, sind Marktpotentiale sowohl in US als auch in Europa da. Formycon wird in beiden Märkten Umsätze mit seinen Biosimilars erwirtschaften. Das Marktpotenzial in Europa wird aus meiner Sicht vollkommen unterschätzt bzw. gar nicht mehr eingepreist. IP und entwicklungstechnologische Kompetenz Formycons wird ebenfalls derzeit nicht bewertet. Die Differenz zwischen Formycon- und Alvotechbewertung wird mehr durch eine höhere Marktkapitalisierung Formycons als durch Kursverluste Alvotechs ausgeglichen werden.