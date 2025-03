Taxbit erweitert die globale Plattform, um die CARF/DAC8-Konformität in großem Umfang zu gewährleisten

Seite 2 ► Seite 1 von 2

San Francisco, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) - Taxbit ermöglicht es digitalenVermögensplattformen, die CARF/DAC8-Berichterstattung ab dem 1. Januar 2026 übereine einzige, unternehmensgerechte Plattform zu automatisieren.Taxbit, der führende Anbieter von automatisierten Steuer- undBuchhaltungslösungen für die digitale Wirtschaft, gab heute die Erweiterungseiner Plattform bekannt, um die Einhaltung der DAC8-Richtlinie der EU und desCrypto-Asset Reporting Framework (CARF) der OECD zu unterstützen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4391683-1&h=3805538403&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4391683-1%26h%3D4071787565%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4391683-1%2526h%253D3094924261%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.taxbit.com%25252Fcarf-dac8-compliance%25252F%2526a%253Dsupport%252Bcompliance%252Bacross%252Bthe%252B%26a%3Dsupport%2Bcompliance%2Bacross%2Bthe%2BEU%2527s%2BDAC8%2Bdirective%2Band%2Bthe%2BOECD%2527s%2BCrypto-Asset%2BReporting%2BFramework%2B(CARF)&a=die+Einhaltung+der+DAC8-Richtlinie+der+EU+und+des+Crypto-Asset+Reporting+Framework+(CARF)+der+OECD+zu+unterst%C3%BCtzen) . Diese strategische Erweiterung ermöglicht esReporting Crypto-Asset Service Providern (RCASP) in mehr als 65 Ländern, ihresteuerlichen Meldepflichten über eine sichere und skalierbare Plattform zuautomatisieren - über Grenzen, Länder und Regulierungssysteme hinweg.Eine neue Ära des Digital Asset Reporting "Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 werdendie DAC8- und CARF-Vorschriften die Digital Asset-Landschaft umgestalten unddamit einen entscheidenden Wendepunkt für Digital Asset-Plattformen markieren",sagt Michelle O'Connor, Vizepräsidentin für globale Marktexpansion bei Taxbit. "Mit mehr Klarheit über die globalen Meldepflichten ermöglicht Taxbit diesenPlattformen, die neuen Anforderungen zu erfüllen - durch eine automatisierte,sichere und skalierbare Compliance-Infrastruktur, die ein nahtloses Wachstumermöglicht."Förderung der Integrität in der digitalen Asset-Wirtschaft Taxbit hat es sichzur Aufgabe gemacht, digitale Vermögenswerte für die globale Wirtschaft zuermöglichen. Die Erweiterung zur Unterstützung von CARF/DAC8 stellt eineentscheidende Gelegenheit dar, die Führungsposition von Taxbit zu festigen, da66 Länder im Jahr 2026 ihre erste globale Berichtssaison unter CARF/DAC8beginnen. "Die Herausforderung besteht nicht mehr nur in der Erfassung undMeldung von Steuerdaten, sondern darin, die Komplexität der Vorschriften in eine