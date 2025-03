"Der jüngste Preisschub könnte erst der Anfang gewesen sein!"

Mit diesem Schritt verschärft er den globalen Handelskonflikt deutlich und setzt Märkte weltweit unter Druck. Die Angst vor anziehender Inflation, verlangsamtem Wachstum und einer Eskalation der Handelspolitik trieb den Goldpreis bereis am 20. März auf ein Rekordhoch von 3.057 US-Dollar je Unze:

Der jüngste Preisschub könnte laut Aakash Doshi, Global Head of Gold bei SPDR ETF Strategy, erst der Anfang sein. "Wir gehen davon aus, dass Gold im 2. Quartal die Marke von 3.100 US-Dollar durchbricht", zitiert ihn Reuters. Sollte der aktuelle makroökonomische Rückenwind anhalten, sei bis Ende 2025 ein weiterer Anstieg um acht bis zehn Prozent möglich.

Auch Goldman Sachs rechnet mit weiter steigenden Preisen für das Edelmetall. Die Investmentbank hob am Mittwoch ihre Goldpreisprognose für Ende 2025 auf 3.300 US-Dollar je Unze an. Als Gründe nannte Goldman überraschend starke Zuflüsse in Gold-ETFs sowie die anhaltende Kaufbereitschaft der Zentralbanken.

Technisch betrachtet stelle das Hoch vom 20. März einen wichtigen Widerstand dar. "Das nächste Ziel ist die Marke von 3.100 US-Dollar", sagte Ilya Spivak, Leiter der globalen Makroökonomie bei Tastylive.

Im Zentrum der Marktbeobachtung steht nun der bevorstehende Bericht zu den privaten Konsumausgaben in den Vereinigten Staaten, der am Freitag veröffentlicht wird. Er gilt als wichtiges Signal für den weiteren Zinspfad der Federal Reserve.

Vergangene Woche hatte die US-Notenbank ihren Leitzins zwar stabil gehalten, aber erneut signalisiert, dass im Laufe des Jahres Zinssenkungen möglich seien. Edelmetalle wie Gold profitieren traditionell von einem niedrigen Zinsumfeld, da sie keine laufenden Erträge abwerfen.

Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, mahnte jedoch zur Geduld. "Wir haben große Fortschritte gemacht, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns, um die Inflation auf das Zwei-Prozent-Ziel der Fed zu bringen", sagte er. Angesichts von Trumps aggressiver Handelspolitik dürfte diese Aufgabe nicht einfacher werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 3.029USD auf Forex (27. März 2025, 07:15 Uhr) gehandelt.





