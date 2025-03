Cewe will nach Rekordjahr weiter zulegen

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe sieht sich nach einem Rekordjahr auf Kurs zu weiterem Wachstum. Der Umsatz der Cewe-Gruppe soll im laufenden Jahr um bis zu vier Prozent auf 835 bis 865 Millionen Euro steigen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet Cewe zwischen 84 und 92 Millionen Euro. Beim Nachsteuerergebnis peilt das Management 58 bis 63 Millionen Euro an. Bei allen Spannen orientiert sich Cewe an Werten in der oberen Hälfte der jeweiligen Bandbreiten, hieß es weiter.

Ende Februar vermeldete Eckzahlen bestätigte Cewe. Der Fotodienstleister steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr vor allem dank des Kerngeschäftsfelds rund ums Fotofinishing um 6,7 Prozent auf 832,8 Euro - so viel wie nie zuvor. Das operative Ergebnis stieg nach 83,9 Millionen Euro im Vorjahr auf einen Rekordwert von 86,1 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Cewe 60,1 Millionen Euro, 2023 standen 57,3 Millionen zu Buche.