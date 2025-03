Deutz AG: Kursziel sprengt Erwartungen – Rüstungssektor als Wachstumsmotor!

CEO Sebastian Schulte betonte in der Gewinnpräsentation das wachsende Interesse von Deutz am Verteidigungssektor. Er sieht in mehreren Ländern Chancen für den Einsatz der Motoren, insbesondere bei Nachrüstungen und Repowering-Projekten für kleinere bis mittelgroße Militärfahrzeuge. Schulte hob hervor, dass die robusten Deutz-Motoren, ursprünglich für die Bauindustrie entwickelt, auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen Verteidigungserlöse im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Bereits zuvor hatte Analyst Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck & Aufhäuser seine positive Einschätzung zu Deutz bekräftigt und das Kursziel auf 11 Euro angehoben. Seine Analyse stützt sich auf die starke Auftragslage und die positiven Aussichten durch den deutschen Infrastrukturfonds sowie den Wiederaufbau der Ukraine bis 2026. Auch die DZ Bank hat ihr Kursziel für Deutz von 5,80 Euro auf 7,80 Euro angehoben und die Kaufempfehlung beibehalten. Analyst Thorsten Reigber lobte den soliden Abschluss des vergangenen Jahres und den starken Auftragseingang im Schlussquartal.

Trotz schwacher Geschäftszahlen und nachlassender Rüstungsphantasien der Anleger fiel die Deutz-Aktie zunächst, erholte sich jedoch am Freitag und stieg zweistellig. Schulte unterstrich die Bedeutung der Rüstungsindustrie für Deutz und erklärte, dass das Unternehmen an einem Einstieg in diesen Sektor interessiert sei. Die Aktien des Unternehmens sind in diesem Jahr bereits um rund 80 Prozent gestiegen, was auf die Hoffnung zurückzuführen ist, dass Deutz von staatlichen Investitionsplänen profitieren könnte.

Die neue Wachstumsstrategie von Deutz sieht ein Umsatzziel von 4 Milliarden Euro bis 2030 vor, was einer nahezu Verdopplung des aktuellen Umsatzes entspricht. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro prognostiziert. Analysten sind optimistisch, dass Deutz von den aktuellen Trends profitieren kann, auch wenn die Märkte kurzfristig volatil bleiben.

