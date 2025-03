Nvidia unter Druck: KI-Investitionen und China-Hürden belasten Aktien

Die Aktien von Nvidia stehen unter Druck, nachdem Zweifel an der Rentabilität von Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) und neue regulatorische Hürden in China aufgetreten sind. Joe Tsai, Chairman von Alibaba, äußerte auf dem HSBC Global Investment Summit in Hongkong Bedenken hinsichtlich der enormen Summen, die US-Technologiefirmen in KI-Infrastruktur investieren. Er stellte in Frage, ob es sinnvoll sei, Hunderte von Milliarden für den Aufbau entsprechender Datenzentren auszugeben.

Zusätzlich sieht sich Nvidia in China, einem wichtigen Markt für spezialisierte Chips, mit Herausforderungen konfrontiert. Chinesische Regulierungsbehörden haben große Technologiekonzerne angewiesen, den H20-Chip von Nvidia, der für den chinesischen Markt entwickelt wurde, nicht zu kaufen. Die Behörden argumentieren, dass der Chip gegen lokale Energieeffizienzvorgaben verstößt. Obwohl die Regeln bisher nicht konsequent durchgesetzt werden, plant Nvidia Gespräche mit den Regulierungsbehörden und technische Anpassungen am Chip, die jedoch die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen könnten.