Viasat vor Wachstumsschub: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 15 USD!

Der Satellitenkommunikationsanbieter Viasat steht laut einer aktuellen Einschätzung der Deutschen Bank vor einem potenziellen Wachstumsschub. Am Montag hob die Bank die Einstufung von "Hold" auf "Buy" an und erhöhte das Kursziel von 13 auf 15 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 53 Prozent bedeutet. Analyst Edison Yu äußerte, dass trotz langfristiger Bedenken hinsichtlich des Kerngeschäfts von Viasat, insbesondere im Wettbewerb mit Starlink, verschiedene Möglichkeiten zur Monetarisierung von Vermögenswerten bestehen, die zur Entschuldung der Bilanz und zur Schaffung von Aktionärswerten beitragen könnten.

Obwohl die Viasat-Aktie im März um etwa 12 Prozent und seit Jahresbeginn um rund 15 Prozent gestiegen ist, hat sie in den letzten sechs Monaten mit einem Rückgang von über 23 Prozent im Vergleich zum Gesamtmarkt deutlich schlechter abgeschnitten. Yu sieht insbesondere Chancen in der Monetarisierung des L-Band-Spektrums von Viasat, das aufgrund seiner Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit attraktiv ist. Eine kürzlich getroffene Vereinbarung zwischen Ligado und AST SpaceMobile könnte hier zusätzliche Wertsteigerungen ermöglichen, da Ligado Zugang zu L-Band-Spektrum in den USA und Kanada erhält, von dem Viasat den Großteil besitzt.