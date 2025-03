RENK Group AG: Rekordaufträge und starkes Wachstum bis 2025 erwartet!

Die RENK Group AG, ein führender Hersteller von Antriebslösungen mit Sitz in Augsburg, profitiert stark von der globalen Aufrüstungswelle und rechnet für 2025 mit einem signifikanten Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Auftragsbestand des Unternehmens erreichte Ende 2024 mit fünf Milliarden Euro ein Rekordniveau, was eine solide Basis für weiteres Wachstum darstellt. Für das laufende Jahr plant RENK, den Umsatz auf über 1,3 Milliarden Euro zu steigern, verglichen mit 1,14 Milliarden Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) soll zwischen 210 und 235 Millionen Euro liegen, was einem Anstieg von bis zu 24 Prozent entspricht.

Vorstandschef Alexander Sagel betont die ungebrochene Nachfrage nach RENK-Produkten, die durch geopolitische Entwicklungen angetrieben wird. Die Dividende für 2024 wird um 40 Prozent auf 42 Cent pro Aktie erhöht, was den Anlegern zugutekommt. Die Aktie von RENK zeigte sich bereits im frühen Handel stark und stieg um 3,3 Prozent auf 45,36 Euro.