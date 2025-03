Novo Nordisk: Dramatischer Kurssturz nach CagriSema-Enttäuschung!

Bereits zuvor hatte eine andere Studie im Dezember ähnliche Zweifel an der Wirksamkeit des Medikaments geweckt, als bei nicht-diabetischen Patienten eine Reduktion von 22,7 Prozent festgestellt wurde, die ebenfalls unter den prognostizierten 25 Prozent lag. Diese wiederholten Enttäuschungen haben das Vertrauen der Anleger in CagriSema und die Fähigkeit von Novo Nordisk, sich im Wettbewerb mit anderen GLP-1-Medikamenten wie Wegovy und Zepbound zu behaupten, stark erschüttert.

Novo Nordisk, der dänische Pharmakonzern, hat in den letzten Monaten einen dramatischen Rückgang seines Börsenwerts erlebt, der fast 50 Prozent unter dem Höchststand von 2024 liegt. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch enttäuschende Ergebnisse des Adipositas-Medikaments CagriSema ausgelöst, die aus der kürzlich veröffentlichten REDEFINE-2-Studie stammen. Diese Studie zeigte, dass CagriSema bei übergewichtigen oder adipösen Patienten mit Typ-2-Diabetes eine durchschnittliche Gewichtsreduktion von nur 15,7 Prozent innerhalb von 68 Wochen erzielte, was weit unter den Erwartungen der Analysten lag, die mit Werten im "High-Teens"-Bereich gerechnet hatten.

Die Marktstimmung gegenüber Novo Nordisk ist derzeit äußerst negativ. Analysten von Barclays und BofA Global Research äußern sich skeptisch über die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von CagriSema. Emily Field von Barclays betont, dass die Verkaufsreaktion übertrieben erscheinen mag, jedoch aktuell keine Käufer vorhanden sind, um den Verkaufsdruck auszugleichen. Dies hat dazu geführt, dass insbesondere US-Hedgefonds auf fallende Kurse setzen.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt der Adipositas-Markt ein vielversprechendes Feld mit einem geschätzten Volumen von über 100 Milliarden US-Dollar bis 2030. Andere Unternehmen, wie Roche, zeigen Interesse an diesem Markt und haben kürzlich bedeutende Investitionen in die Entwicklung neuer Medikamente getätigt. Novo Nordisk selbst hat kürzlich die Rechte an einem potenziellen neuen Abnehmmittel, UBT251, für bis zu 2 Milliarden US-Dollar erworben, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weiterhin an seiner Pipeline arbeitet, um im Adipositas-Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Insgesamt steht Novo Nordisk vor einer entscheidenden Phase, in der die Fähigkeit, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und die Wirksamkeit seiner Produkte zu beweisen, von zentraler Bedeutung sein wird.

