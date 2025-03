Tesla in der Krise: Verkaufszahlen sinken, Musk unter Druck – was nun?

Tesla steht derzeit vor erheblichen Herausforderungen, die durch schwache Verkaufszahlen, einen dramatischen Kursverfall und wachsende Kritik an CEO Elon Musk geprägt sind. Währenddessen bleibt die Aufsichtsratschefin Robyn Denholm auffällig still. Auf einer Finanzkonferenz in Melbourne ließ sie unbeantwortet, wie sie zu Musks Führungsstil und seinen politischen Verbindungen steht, insbesondere zu seiner Nähe zur US-Regierung unter Donald Trump. Denholm äußerte sich lediglich zu technologischen Themen, was Fragen zu ihrer Rolle und Unabhängigkeit im Aufsichtsrat aufwirft.

Die Verkaufszahlen von Tesla sind in Europa und China stark gesunken, mit einem Rückgang von 40 Prozent im Februar allein in Europa. Der Aktienkurs hat sich seit seinem Höchststand im Dezember halbiert, obwohl es kürzlich eine Tech-Rallye gab, die für einen kurzen Aufschwung sorgte. Musk selbst hat zugegeben, dass er Schwierigkeiten hat, seine verschiedenen Unternehmen, darunter SpaceX und die Plattform X, gleichzeitig zu führen. Kritiker werfen ihm zudem eine politische Radikalisierung vor, was in Europa zu Protesten gegen seine Nähe zu rechten Parteien geführt hat.