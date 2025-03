Wacker Neuson: Hoffnungsschimmer nach Umsatzrückgang und Dividendenkürzung

Trotz dieser Schwierigkeiten sieht Wacker Neuson Anzeichen einer Stabilisierung. Der Auftragseingang hat sich seit Jahresbeginn positiv entwickelt, und das Unternehmen hat ein Sparprogramm namens „Fit for 2025“ initiiert, das unter anderem den Abbau von 500 Stellen umfasst. Diese Maßnahmen sollen langfristig die Rentabilität verbessern. Für 2025 erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro sowie eine verbesserte EBIT-Marge von 6,5 bis 7,5 Prozent. Mögliche positive Impulse durch staatliche Infrastrukturprogramme sind in dieser Prognose noch nicht berücksichtigt.

An der Börse reagierten die Anleger zunächst enttäuscht auf die Zahlen, doch die Aktie von Wacker Neuson konnte sich erholen und liegt aktuell bei 21,4 Euro, was einem Plus von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Analysten sind geteilter Meinung über die Zukunft des Unternehmens. Während einige ein schwaches Jahresende prognostizieren, sehen andere, wie Martin Comtesse von Jefferies, einen „Silberstreif am Horizont“ durch die staatlichen Infrastrukturprogramme. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 22,50 Euro bestätigt und rät Anlegern, Kursrückgänge zum Einstieg zu nutzen.

Insgesamt zeigt Wacker Neuson trotz der Herausforderungen Fortschritte in der Auftragslage und der Effizienzsteigerung, was auf eine mögliche Erholung im Jahr 2025 hindeutet. Das Unternehmen bleibt optimistisch, dass die eingeleiteten Maßnahmen zu einer nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität führen werden.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,78EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.