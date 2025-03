Rückkehr in die Gewinnzone: Aroundtown überrascht mit 53 Millionen Euro!

Aroundtown, ein auf Gewerbeimmobilien spezialisierter MDax-Konzern, hat im Jahr 2024 einen Gewinn von knapp 53 Millionen Euro erzielt, nachdem im Vorjahr ein Verlust von fast zwei Milliarden Euro aufgrund einer erheblichen Abwertung des Immobilienportfolios verzeichnet wurde. Diese Rückkehr in die schwarzen Zahlen wurde am Mittwoch bekannt gegeben. Die Nettomieteinnahmen sanken um ein Prozent auf 1,18 Milliarden Euro, was auf den Verkauf von Immobilien zurückzuführen ist. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Mieten jedoch um 2,9 Prozent. Der operative Gewinn (FFO1) fiel um fünf Prozent auf etwa 316 Millionen Euro, belastet durch die reduzierte Anzahl an Immobilien und die Kosten für ewige Anleihen. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen einen weiteren Rückgang des operativen Ergebnisses und rechnet mit einem FFO zwischen 280 Millionen und 310 Millionen Euro.

Die Entscheidung über eine mögliche Dividende soll vor der Hauptversammlung im Juni getroffen werden. Analysten der US-Bank JPMorgan bewerten die Ergebnisse als weitgehend im Rahmen der Erwartungen und stufen die Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,30 Euro ein. Sie heben den Fokus auf den Verschuldungsgrad und die Dividendenpolitik hervor, während sie darauf hinweisen, dass es in der europäischen Immobilienbranche bessere Anlagemöglichkeiten gibt.