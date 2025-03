Ölpreise steigen: Geopolitik und Lagerbestände treiben Kosten in die Höhe! Die Ölpreise haben in den letzten Tagen einen Anstieg verzeichnet, was auf verschiedene geopolitische und wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen ist. Am Montag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 72,86 US-Dollar, was …