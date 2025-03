Energiekontor startet Solarpark Letschin: 21.000 Haushalte mit grünem Strom!

Die Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat am 25. März 2025 den Solarpark Letschin in Brandenburg planmäßig in Betrieb genommen. Mit einer Fläche von etwa 55 Hektar und einer Gesamtnennleistung von 60 Megawattpeak wird der Park voraussichtlich jährlich rund 68 Gigawattstunden Strom erzeugen, was ausreicht, um etwa 21.000 Haushalte mit regenerativem Strom zu versorgen und jährlich rund 47.000 Tonnen CO2 einzusparen. Der Solarpark ist Teil eines langfristigen Stromliefervertrags mit einem namhaften deutschen Industrieunternehmen und wird in das Eigenbestandportfolio von Energiekontor integriert, das nun eine Gesamterzeugungsleistung von etwa 444 Megawatt umfasst.

Die Inbetriebnahme des Solarparks Letschin stellt einen bedeutenden Schritt in der strategischen Expansion von Energiekontor dar. Der Solaranteil im Eigenparkportfolio steigt auf rund 19 Prozent. Darüber hinaus plant das Unternehmen, im zweiten Quartal 2025 den Solarpark Königsfeld im Schwarzwald mit einer Nennleistung von etwa fünf Megawatt in Betrieb zu nehmen. Aktuell befinden sich drei Solarparks und drei Windparks mit insgesamt rund 160 Megawatt in der Bauphase, was das Eigenparkportfolio von Energiekontor in Zukunft auf über 600 Megawatt erhöhen soll.