Stromausfall im Kaliwerk: 144 Bergleute stundenlang unter Tage gefangen!

In der Nacht zu Montag kam es im Kaliwerk Zielitz in Sachsen-Anhalt zu einem Stromausfall, der 144 Bergleute mehrere Stunden unter Tage festhielt. Der Vorfall ereignete sich gegen 1:15 Uhr, die Stromversorgung konnte jedoch bereits um 2 Uhr wiederhergestellt werden. Trotz der Wiederherstellung funktionierten die Fördermaschinen, die für den Transport der Kumpel an die Oberfläche zuständig sind, nicht. Dies führte dazu, dass die Mitarbeiter fünf bis sechs Stunden länger als geplant in einer Tiefe von 400 bis 1.300 Metern unter Tage bleiben mussten. Laut Unternehmenssprecher Thorsten Kowalowka waren die Kumpel während dieser Zeit gut versorgt und arbeiteten in „normaler bergmännischer Sachlichkeit“. Gegen Mittag konnten sie schließlich aus dem Werk geholt werden.

Parallel zu diesem Vorfall hat das Regierungspräsidium Kassel seine Zustimmung zur geplanten Einleitung von salzhaltigem Abwasser durch K+S in die Grube Springen in Thüringen verweigert. Diese Entscheidung wurde bereits im Februar an das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz übermittelt. K+S hat seit Jahren Schwierigkeiten, die salzhaltigen Abwässer zu entsorgen, und die Grube Springen sollte eine alternative Lösung bieten, um Arbeitsplätze zu sichern. Das Genehmigungsverfahren läuft seit 2020, jedoch konnte K+S nicht nachweisen, dass die Sicherheit zwischen den hessischen und thüringischen Bergwerksbereichen auch bei dauerhafter Einleitung gewährleistet ist.

Die Aktien von K+S haben sich am Mittwoch nach einem Rückgang am Vortag erholt und legten um etwa drei Prozent zu. Der Kursrutsch wurde als Reaktion auf geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt interpretiert, insbesondere auf mögliche Handelsbeschränkungen für russische Agrar- und Düngerprodukte. Experten halten die Sorgen über einen Preisdruck bei Kalidünger für übertrieben, da der Preisanstieg auf ein begrenztes Angebot im Vergleich zur Nachfrage zurückzuführen sei. K+S erwartet für 2025 einen Anstieg der Weltkalinachfrage, insbesondere im Überseemarkt Brasilien, abhängig von der Frühjahrssaison.

Insgesamt zeigt die Situation bei K+S sowohl die Herausforderungen im operativen Geschäft als auch die komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen, die das Unternehmen bewältigen muss. Die Entwicklungen könnten weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und die Marktposition des Unternehmens haben.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 12,82EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.