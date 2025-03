Neuer Präsident für Newron: Dr. Chris Martin übernimmt die Führung!

Newron Pharmaceuticals S.p.A. hat bekannt gegeben, dass Dr. Chris Martin als Kandidat für das Amt des unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats vorgeschlagen wird. Diese Entscheidung wurde am 24. März 2025 veröffentlicht und erfolgt im Vorfeld der bevorstehenden Generalversammlung am 23. April 2025 in Bresso, Italien. Dr. Martin, ein erfahrener Unternehmer in der Biopharma-Branche, wird die Nachfolge von Ulrich Köstlin antreten, der nach zwölf Jahren im Amt in den Ruhestand treten wird.

Dr. Chris Martin bringt umfangreiche Erfahrung in der kommerziellen Arzneimittelentwicklung mit und hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Gründung und Führung erfolgreicher Biopharma-Unternehmen. Er war unter anderem CEO von ADC Therapeutics, wo er das Unternehmen von einem Start-up zu einem börsennotierten Marktführer im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate entwickelte. Zudem hat er bedeutende Kapitalmittel in Höhe von über 1,4 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung seiner Unternehmen akquiriert.