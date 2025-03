RTL verkauft 'Brigitte', 'Gala' und 'Eltern' – Was bedeutet das für die Medienlandschaft?

RTL Deutschland hat die Zeitschriften "Brigitte", "Gala" und "Eltern" an die Funke Mediengruppe verkauft. Diese Entscheidung wurde von beiden Unternehmen bekannt gegeben, wobei die Übernahme der rund 300 Mitarbeiter der betroffenen Titel gesichert ist. Die drei Magazine stammen aus dem Erbe des ehemaligen Zeitschriftenhauses Gruner + Jahr (G+J), das RTL vor einigen Jahren innerhalb des Bertelsmann-Konzerns übernommen hatte. Seit dieser Übernahme hat RTL bereits mehrere Zeitschriften verkauft und andere Titel in die Unternehmensstruktur integriert.

Jesper Doub, Geschäftsführer der Funke Mediengruppe, äußerte sich positiv über die Übernahme und betonte die Stärke der Marken "Brigitte", "Gala" und "Eltern", die sowohl in Print als auch digital eine hohe Reichweite und Qualität aufweisen. Die G+J-Geschäftsführer Bernd Hellermann und Carina Laudage verlassen RTL in gegenseitigem Einvernehmen.

Die Zeitschriften haben eine lange Geschichte: "Brigitte" wurde 1954 gegründet, "Eltern" 1966 und "Gala" 1994. RTL hebt hervor, dass die Titel für hochwertigen Journalismus und hohe Markenbekanntheit im deutschen Medienmarkt stehen. Der Verkauf soll sicherstellen, dass die Marken bei Funke optimal weiterentwickelt werden können, während die Sicherung der Arbeitsplätze ein zentrales Ziel bleibt.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) zeigte sich überrascht über den Verkauf und forderte den langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze und der Titel am Standort Hamburg. Der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster betonte die Bedeutung der Zeitschriften für den guten Journalismus in Deutschland und äußerte Bedenken hinsichtlich der Zukunft der Arbeitsplätze.

Die verbleibenden Marken aus dem G+J-Portfolio werden in das Kerngeschäft von RTL integriert. Dazu gehören die Kinderzeitschriften "Geolino" und "Geolino mini" sowie das Kunstmagazin "Art", die künftig bei stern+ gebündelt werden. Die Marken "Schöner Wohnen", "Couch" und "Häuser" werden in den Bereich RTL Consumer Products eingegliedert, um den Möbel- und Einrichtungssektor weiter auszubauen. Funke sieht in der Übernahme eine Bestätigung für die Zukunft des unabhängigen Journalismus.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 35,80EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.