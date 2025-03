Schaeffler AG platziert Anleihen über 1,15 Milliarden Euro – Investoren vertrauen!

Die Schaeffler AG hat am 26. März 2025 erfolgreich Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von 1,15 Milliarden Euro platziert. Diese Transaktion besteht aus zwei Tranchen: einer 4,250%-Anleihe über 550 Millionen Euro, die am 1. April 2028 fällig wird, und einer 5,375%-Anleihe über 600 Millionen Euro, die am 1. April 2031 fällig ist. Die hohe Nachfrage der Investoren führte zu einer mehrfachen Überzeichnung der Anleihen, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens unterstreicht.

Die Emission erfolgt im Rahmen des Debt-Issuance-Programms der Schaeffler AG, und die Erlöse werden für allgemeine Unternehmens- und Finanzierungszwecke verwendet. Claus Bauer, Vorstand für Finanzen und IT, betonte, dass diese Refinanzierung nach dem Zusammenschluss mit Vitesco die solide Finanzierung von Schaeffler fortsetzt. Die Anleihen werden am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notiert, und die Platzierung wurde von den Banken ING, Mizuho, Santander und UniCredit als Joint Bookrunner begleitet.