1&1 AG: Rückschlag im Mobilfunk – Prognose für 2025 enttäuscht Analysten!

Die 1&1 AG hat am 25. März 2025 ihr vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt und eine Prognose für 2025 veröffentlicht. Die Ergebnisse fallen hinter den Markterwartungen zurück, was auf anhaltende Herausforderungen im Mobilfunkbereich hinweist. Für 2025 erwartet das Unternehmen einen stabilen Vertragsbestand sowie einen Service-Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 3.303,1 Millionen Euro). Das EBITDA soll um etwa 3,4 % auf rund 571 Millionen Euro sinken, was auf einen Rückgang im operativen Segment Access zurückzuführen ist. Hier wird ein EBITDA von etwa 836 Millionen Euro prognostiziert, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zu 2024 darstellt.

Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang des EBITDA ist das Auslaufen des National Roaming-Vertrags mit Telefónica, der Einmalzahlungen vorsieht, die abgeschrieben werden. Im Gegensatz dazu sieht die neue Vereinbarung mit Vodafone keine solchen Zahlungen vor, was die EBITDA-Belastung durch Vorleistungskosten beeinflusst. Das EBITDA im Segment 1&1 Mobilfunknetz wird voraussichtlich unverändert bei etwa -265 Millionen Euro bleiben, wobei Kosten für die Kundenmigration und Netzvorleistungen berücksichtigt sind.