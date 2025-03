MOBOTIX im Wandel: CERTINA übernimmt – Chancen für die Zukunft!

Die MOBOTIX AG steht vor einem bedeutenden strategischen Wandel, da die Konica Minolta Corporation ihre 65%ige Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen an die CERTINA Software Investments AG verkauft. Diese Tochtergesellschaft des Family Equity Investors CERTINA mit Sitz in München wird die Kontrolle über MOBOTIX übernehmen, um deren technologiegetriebenes Geschäft weiter auszubauen. Der Verkauf, der voraussichtlich im Mai 2025 abgeschlossen wird, steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen. Im Rahmen der Vereinbarung hat CERTINA zugesagt, Investitionsdarlehen in Höhe von 53,2 Millionen Euro bis März 2026 bereitzustellen, um die zukünftige Entwicklung von MOBOTIX zu unterstützen.

Der Verkauf ist Teil der mittelfristigen Strategie von Konica Minolta, sich von nicht fokussierten Geschäftsbereichen zu trennen und sich auf Kerngeschäftsfelder zu konzentrieren. Der Geschäftsbereich Imaging-IoT Solutions von Konica Minolta wird weiterhin hochwertige Videolösungen mit einem Fokus auf Sicherheit und Schutz anbieten. Diese strategische Neuausrichtung könnte MOBOTIX neue Möglichkeiten eröffnen, insbesondere unter der Führung von CERTINA, die sich auf den Auf- und Ausbau technologiegetriebener Unternehmen spezialisiert hat.