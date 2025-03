Amazon kämpft erfolgreich gegen Fälschungen: 15 Millionen Produkte gestoppt!

Amazon hat im vergangenen Jahr einen signifikanten Anstieg bei der Bekämpfung von Fälschungen verzeichnet, indem über 15 Millionen gefälschte Produkte aus dem Verkehr gezogen wurden. Dies entspricht mehr als einer Verdopplung im Vergleich zu 2023. Kebharu Smith, der Leiter der Abteilung zur Bekämpfung von Fälschungskriminalität bei Amazon, führt diesen Anstieg auf verbesserte Erkennungsmethoden in den Verteilzentren sowie auf gezielte Maßnahmen in den Produktionsländern zurück. Bemerkenswert ist, dass 99 Prozent der als verdächtig eingestuften Angebote bereits gestoppt wurden, bevor Markenhersteller eingreifen mussten. Seit 2020 ist die Zahl der erforderlichen Meldungen um 35 Prozent gesunken, während die automatisch blockierten Angebote um 250 Prozent gestiegen sind.

Ein zentraler Bestandteil von Amazons Strategie zur Bekämpfung von Fälschungen ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz. Täglich werden Milliarden von Datenpunkten analysiert, darunter IP-Adressen, Logos und Suchbegriffe. Fälscher bedienen sich zunehmend raffinierter Methoden, wie dem getrennten Versand gefälschter Artikel und Markenlogos, um die Entdeckung zu erschweren. Ein Beispiel hierfür sind Autoteile, die aus China in die USA transportiert wurden und in New Jersey in mehreren Lastwagenladungen entdeckt wurden.