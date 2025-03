Führungswechsel bei secunet: Neuer CEO leitet strategische Neuausrichtung ein

Die secunet Security Networks AG, ein führendes Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit, hat eine bedeutende Veränderung in der Unternehmensführung angekündigt. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, dass der aktuelle Vorstandsvorsitzende Axel Deininger seinen Vertrag nicht über den regulären Ablauf am 31. Dezember 2025 hinaus verlängern wird. Dies wurde am 26. März 2025 bekannt gegeben. Marc-Julian Siewert, der derzeitige CEO des Identitätslösungsanbieters Veridos, wird ab dem 1. Juli 2025 in den Vorstand berufen und ist als Nachfolger von Deininger vorgesehen.

Siewert bringt umfangreiche Erfahrung im Behördengeschäft mit, was für die zukünftige Ausrichtung von secunet von Bedeutung sein könnte. Der Aufsichtsrat betonte die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Deininger, insbesondere in Bezug auf die Transformation des Geschäftsmodells in den letzten Jahren. Unter seiner Führung hat sich secunet als wichtiger Akteur im Bereich Cybersecurity etabliert, insbesondere in sicherheitskritischen Bereichen wie Cloud-Computing, Internet der Dinge (IIoT), eGovernment und eHealth.