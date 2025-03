Euro verliert an Wert: Unsicherheiten belasten Märkte und Verbrauchervertrauen

Der Euro hat in der vergangenen Handelswoche an den US-Märkten an Wert verloren. Am Dienstag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,0802 US-Dollar, nachdem er zeitweise unter die Marke von 1,08 Dollar gerutscht war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0825 Dollar fest, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Montag darstellt. Der Dollar wurde somit zu 0,9237 Euro gehandelt.

Die anfängliche Stabilität des Euro wurde durch den Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex unterstützt, der im März wie erwartet zulegte. Besonders die Erwartungen der Unternehmen verbesserten sich, was auf die jüngsten politischen Entscheidungen zurückzuführen ist. Bundestag und Bundesrat hatten in der Vorwoche eine Verfassungsänderung beschlossen, um milliardenschwere Investitionen zu ermöglichen. Diese Maßnahmen könnten den wirtschaftlichen Ausblick in Deutschland positiv beeinflussen. Allerdings warnt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, vor übermäßiger Euphorie. Er betont, dass für eine nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zügige und umfassende Reformen in den Koalitionsverhandlungen notwendig sind, um zu verhindern, dass die bereitgestellten Mittel nur kurzfristige Effekte erzeugen.