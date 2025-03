TAG Immobilien AG: Dividendenwahl und starke Zahlen – Analysten empfehlen Kauf!

Das Analysehaus Jefferies hat die TAG Immobilien AG nach der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 mit der Einstufung „Buy“ und einem Kursziel von 16,50 Euro bewertet. Analystin Stephanie Dossmann hebt hervor, dass die Aktionäre erstmals zwischen einer Bardividende und einer Dividende in Aktien wählen können. Zudem wurde die Liquiditätsposition auf 930 Millionen Euro erhöht, was als positives Signal für die zukünftige Entwicklung gewertet wird.

Im Jahr 2024 übertraf TAG Immobilien die Prognosen für den FFO I (Funds from Operations) mit 175,1 Millionen Euro, was über den Erwartungen von 170 bis 174 Millionen Euro liegt. Dies ist auf eine starke operative Leistung im deutschen Immobilienportfolio zurückzuführen, wo der Leerstand auf 3,6 % gesenkt und ein Mietwachstum von 3,0 % erzielt wurde. In Polen konnte das Unternehmen 1.936 Wohnungen verkaufen, was trotz eines Rückgangs der Verkaufszahlen zu einem Verkaufsvolumen von 358 Millionen Euro führte. Das bereinigte Verkaufsergebnis in Polen lag mit 66,2 Millionen Euro deutlich über den Erwartungen.