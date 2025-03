Elliott Advisors drängt RWE zu schnellen Aktienrückkäufen – Kurs steigt!

Am Montag erlebten die Aktien von RWE einen Kursanstieg von 2,5 Prozent auf 32,88 Euro, angetrieben durch die Forderungen des aktivistischen Investors Elliott Advisors nach schnelleren Klarheiten bezüglich Aktienrückkäufen. Diese Entwicklung kam nach einer kurzen Erholungsphase, in der die Aktie zuvor zwei Tage lang stagnierte. Elliott, der mittlerweile knapp 5 Prozent der RWE-Anteile hält, äußerte in einer Mitteilung seine Enttäuschung über den „Mangel an Klarheit“ seitens des Unternehmens hinsichtlich der Steigerung der Aktionärsrenditen. Analyst Javier Garrido von JPMorgan wies darauf hin, dass die Unsicherheit über die Rückkaufpläne der Hauptgrund für die Kursrückgänge in der Vorwoche war.

RWE hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass die Anleger bis Anfang 2026 auf neue Informationen zu Rückkäufen warten müssten. Diese Verzögerung stieß auf Unmut bei Elliott, der eine schnellere Umsetzung der Rückkaufstrategie fordert. RWE plant, eigene Aktien im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückzukaufen, was etwa 7 Prozent der Marktkapitalisierung entspricht. Analysten sehen Aktienrückkäufe als entscheidenden Kurstreiber für die kommenden Monate und betonen, dass RWE weiterhin eine bevorzugte Wahl im Bereich der erneuerbaren Energien bleibt.