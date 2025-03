SUSS Microtec: Analysten heben Kursziel auf 55 Euro – Wachstumsprognose optimistisch!

SUSS Microtec, ein führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat am 27. März 2025 seinen Geschäftsbericht für 2024 veröffentlicht und eine Prognose für 2025 gegeben. Der Konzern erwartet, den Umsatz auf 470 bis 510 Millionen Euro zu steigern, was einem Anstieg von etwa 10 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Auftragsbestand von 428,4 Millionen Euro zum 31. Dezember 2024 soll größtenteils im Jahr 2025 abgearbeitet werden. CEO Burkhardt Frick äußerte sich optimistisch über das Wachstum, während COO Dr. Thomas Rohe die noch nicht voll ausgeschöpfte Produktionskapazität betonte.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte SUSS einen Rekordumsatz von 446,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 46,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Beide Segmente, Advanced Backend Solutions und Photomask Solutions, trugen mit ähnlichen Wachstumsraten zum Gesamtergebnis bei. Besonders das Bonder-Geschäft, das in der Herstellung von Hochleistungs-Speicherchips und KI-Chipmodulen eingesetzt wird, hat sich mehr als verdreifacht. Die Nachfrage aus Asien hat auch das Segment Photomask Solutions positiv beeinflusst.

Für 2025 rechnet SUSS mit einer Bruttomarge von 39 bis 41 % und einer EBIT-Marge von 15 bis 17 %. Die Bruttomarge wird durch einen vorteilhaften Produktmix und ein hohes Geschäftsvolumen gestützt, während Einmalbelastungen durch den Umzug an den neuen Produktionsstandort in Taiwan erwartet werden. Der Jahresüberschuss für 2024 betrug 110,3 Millionen Euro, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu 4,7 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenerhöhung um 50 % auf 0,30 Euro je Aktie vor.

Insgesamt zeigt SUSS Microtec eine positive Entwicklung und strebt an, auch in den kommenden Jahren als Wachstumsunternehmen zu agieren.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 41,75EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.