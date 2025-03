Bundesanleihen unter Druck: Marktreaktionen auf Zölle und Wirtschaftsdaten

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben in der vergangenen Woche mehrere Rückgänge verzeichnet, was auf eine Kombination aus Marktstimmungen und wirtschaftlichen Indikatoren zurückzuführen ist. Am Montag fiel der Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 128,23 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,78 Prozent anstieg. Diese Entwicklung wurde durch eine positive Stimmung an den Aktienmärkten beeinflusst, da Anleger optimistisch auf die bevorstehenden Zollmaßnahmen von US-Präsident Donald Trump blickten. Trotz der Hoffnung auf gezielte und maßvolle Zölle kündigte Trump an, neue Zölle gegen Venezuelas Handelspartner einzuführen.

Die am Montag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone lieferten keine nachhaltigen Impulse. Während sich die Stimmung in der Industrie leicht verbesserte, trübte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor ein. Der Gesamtindikator zeigte jedoch einen leichten Anstieg. Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank, wies darauf hin, dass der Einkaufsmanagerindex trotz des Anstiegs auf einem historisch niedrigen Niveau bleibt und zusätzliche US-Zölle eine Belastung für die deutsche Industrie darstellen könnten.