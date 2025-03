Lufthansa verliert Gerichtsurteil: Irreführende CO2-Werbung verboten!

In einem wegweisenden Urteil hat das Landgericht Köln entschieden, dass die Lufthansa in ihrer Werbung für Flugreisen bestimmte Aussagen zu CO2-Ausgleich und -Reduktion nicht mehr verwenden darf. Die Klage wurde von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) eingereicht, die argumentierte, dass die Werbeaussagen der Airline irreführend seien. Das Gericht gab der Klage in vollem Umfang statt und stellte fest, dass die Lufthansa nicht mehr mit der Behauptung werben darf, dass CO2-Emissionen durch Beiträge zu Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden können, wenn gleichzeitig unzureichende Informationen zu den Projekten bereitgestellt werden. Auch die Aussage, dass Kunden ihre flugbezogenen CO2-Emissionen durch nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) reduzieren könnten, wurde untersagt.

Die Deutsche Umwelthilfe bezeichnete das Urteil als "wichtigen Sieg gegen irreführende Werbung" und kritisierte die Lufthansa dafür, dass sie den Eindruck erwecke, Flugreisen könnten klimaneutral gestaltet werden, was in der Realität nicht zutreffe. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, betonte, dass die Airline ein "gutes Gewissen gegen Ablasszahlungen" verkaufe und die Verbraucher im Unklaren lasse, wie eine tatsächliche Kompensation der CO2-Emissionen aussehen solle. Das Gericht stellte fest, dass die Informationen zur Kompensation und den CO2-Emissionen unzureichend seien und somit die Verbraucher in die Irre führten.