Leifheit AG: Höhere Dividende und Sonderausschüttung für Aktionäre 2025!

Die Gesamtdividende von 1,20 Euro je Aktie würde zu einer Ausschüttungssumme von etwa 11,07 Millionen Euro führen, wobei die 774.670 eigenen Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind, berücksichtigt werden. Die Dividendenpolitik der Leifheit AG sieht vor, etwa 75 Prozent des Periodenergebnisses oder des Free Cashflows als Dividende auszuschütten, was die aktionärsorientierte Ausrichtung des Unternehmens unterstreicht.

Die Leifheit Aktiengesellschaft hat am 25. März 2025 bekannt gegeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 28. Mai 2025 eine Erhöhung der Basisdividende sowie die Ausschüttung einer Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2024 vorschlagen werden. Die Basisdividende soll auf 1,15 Euro je dividendenberechtigte Aktie angehoben werden, im Vergleich zu 0,95 Euro im Vorjahr. Zusätzlich wird eine Sonderdividende von 0,05 Euro vorgeschlagen, die im Vorjahr 0,10 Euro betrug. Diese Maßnahmen reflektieren die solide Finanzlage des Unternehmens und die gute Liquiditätsausstattung.

Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, betonte die Verbesserung des Free Cashflows und die Bestätigung der soliden Finanzsituation im Geschäftsjahr 2024. Er kündigte an, dass die gute Liquidität im Rahmen einer strategischen Kapitalallokation genutzt werden soll, um attraktive Dividenden auszuschütten, Aktienrückkäufe durchzuführen und Innovationen zu fördern. Diese Maßnahmen sollen nicht nur den Shareholder Value steigern, sondern auch die Investitionsfähigkeit des Unternehmens erhalten.

Die Leifheit AG, gegründet 1959, ist ein führender Anbieter von Haushaltsprodukten in Europa und gliedert ihr Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle sind bekannt für ihre hohe Qualität und den Nutzen für die Verbraucher. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und plant, am 9. April 2025 den vollständigen Geschäftsbericht für 2024 zu veröffentlichen, der weitere Informationen zur Unternehmensstrategie und den finanziellen Ergebnissen enthalten wird.

Insgesamt zeigt die vorgeschlagene Dividendenpolitik von Leifheit, dass das Unternehmen bestrebt ist, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten, während es gleichzeitig in zukünftige Wachstums- und Effizienzmaßnahmen investiert.

