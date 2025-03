Dr. Helmut Becker verlässt ZEAL: Ein neuer CEO für die Zukunft!

Am 24. März 2025 gab die ZEAL Network SE bekannt, dass Dr. Helmut Becker, der seit September 2015 als CEO des Unternehmens tätig ist, seinen Vertrag, der bis zum 31. Januar 2026 läuft, nicht verlängern wird. Becker plant, nach über zwölf Jahren im Vorstand, in Zukunft eigenen unternehmerischen Tätigkeiten nachzugehen. Der Aufsichtsrat bedauert seine Entscheidung und würdigt seine herausragenden Leistungen, die maßgeblich zur Etablierung von ZEAL als Marktführer im deutschen Online-Lotteriemarkt beigetragen haben. Bis zum Ende seiner Amtszeit wird Becker weiterhin aktiv bleiben und einen reibungslosen Übergang für seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin sicherstellen.

In einem weiteren Schritt plant ZEAL, der Hauptversammlung am 21. Mai 2025 eine Dividende von insgesamt 2,40 Euro pro Aktie vorzuschlagen, bestehend aus einer Basisdividende von 1,30 Euro und einer Sonderdividende von 1,10 Euro. Diese Ausschüttung wird durch das erfolgreiche Geschäftsjahr 2024 ermöglicht, in dem ZEAL Rekordwerte bei Neukunden, Umsatz und EBITDA erzielte. Der Konzernumsatz stieg um 62 % auf 188,2 Millionen Euro, während das EBITDA mit 61,9 Millionen Euro fast verdoppelt wurde.

Das Unternehmen hat zudem die Eine-Million-Marke bei Neukunden überschritten und das Transaktionsvolumen aus Lotterien über eine Milliarde Euro gesteigert. Ein Highlight des Jahres war die Einführung der Traumhausverlosung, die als erste Soziallotterie in Deutschland gilt und bereits signifikante Einnahmen für gemeinnützige Zwecke generierte.

Für das Geschäftsjahr 2025 plant ZEAL, seine Marktführerschaft weiter auszubauen und rechnet mit Umsätzen zwischen 195 und 205 Millionen Euro sowie einem EBITDA von 55 bis 60 Millionen Euro. Der Aufsichtsrat wird nun einen strukturierten Nachfolgeprozess für die CEO-Position einleiten, um die Kontinuität und den Erfolg des Unternehmens sicherzustellen.

Die ZEAL Network Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 42,85EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.