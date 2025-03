Jenoptik: Analysten bleiben optimistisch – Kursziel 29 Euro!

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das vierte Quartal auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 29 Euro festgelegt. Analyst Henrik Paganetty hebt hervor, dass die neuen Prognosen des Unternehmens für das laufende Jahr mit den Markterwartungen übereinstimmen. Insbesondere die Konsensschätzung für die operative Marge (EBITDA) liege in der oberen Hälfte des von Jenoptik angegebenen Zielkorridors. Diese positive Einschätzung spiegelt das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wider.

Die beiden Analysten betonen, dass Jenoptik, als Hersteller von Optoelektronik, in einem dynamischen Markt agiert, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft könnten sich auf die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens auswirken, was die Prognosen komplizierter macht. Dennoch wird die Fähigkeit von Jenoptik, sich in einem herausfordernden Umfeld zu behaupten, als positiv bewertet.

Insgesamt zeigt die Marktreaktion auf die aktuellen Zahlen und Prognosen von Jenoptik, dass Analysten optimistisch bleiben, trotz der bestehenden Unsicherheiten. Die Einstufungen von Jefferies und der Baader Bank unterstreichen das Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens und dessen Potenzial, insbesondere im Hinblick auf das Wachstum im Halbleiterbereich. Investoren könnten daher in den kommenden Monaten ein verstärktes Interesse an Jenoptik zeigen, während das Unternehmen weiterhin an seiner Marktposition arbeitet und sich auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 22,20EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.