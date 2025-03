Baumärkte in Deutschland: Umsatzrückgang trotz Garten-Boom und Online-Wachstum!

Im vergangenen Jahr hatten die Baumärkte in Deutschland mit einer Vielzahl von Herausforderungen zu kämpfen, die sich negativ auf ihre Umsätze auswirkten. Schlechtes Wetter während der Gartensaison, geprägt von Regen, Kälte und Schneegraupel, führte dazu, dass viele Kunden ihre Gartenaktivitäten zurückstellten. Laut René Haßfeld, Vorstandssprecher des Branchenverbands BHB, agieren die Verbraucher vorsichtiger und sparen ihr Geld für zukünftige Ausgaben, anstatt in Konsumgüter zu investieren.

Insgesamt beliefen sich die Umsätze der Bau- und Gartenfachmärkte in Deutschland auf etwa 20,9 Milliarden Euro, was nominal einem Rückgang von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Positiv hervorzuheben ist, dass die Online-Umsätze um 2,1 Prozent anstiegen. Während der Corona-Pandemie hatten die Baumärkte von einem Boom profitiert, da viele Menschen in ihre Wohnräume und Gärten investierten. Nach dem Ende der Pandemie konnten die Märkte jedoch nicht an diesen Trend anknüpfen.

Für 2024 gibt es Hoffnungen auf eine Besserung, insbesondere durch die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Dennoch bleibt der Branchenverband nur mäßig optimistisch und sieht 2025 als ein "Durchhaltejahr". Die Unternehmen stehen vor weiteren Herausforderungen, darunter steigende Preise für Baustoffe und eine anhaltende Baukrise, die die Nachfrage nach Baumaterialien und Werkzeugen dämpft. Dennoch gibt es einen positiven Trend: Viele Verbraucher übernehmen aufgrund hoher Handwerkerpreise und langer Wartezeiten Renovierungsarbeiten selbst, was den Baumärkten Zulauf verschafft.

Ein Beispiel für eine positive Entwicklung in der Branche ist der Baumarktkonzern Hornbach, der trotz der Kaufzurückhaltung der Kunden seinen operativen Gewinn um 6 Prozent auf 270 Millionen Euro steigern konnte. Der Umsatz lag mit 6,2 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahr, wobei das Baumarktgeschäft ein Umsatzplus von 1,2 Prozent verzeichnete.

