Knaus Tabbert AG: Kreditbedingungen angepasst – Investoren atmen auf!

Die Knaus Tabbert AG hat eine bedeutende Anpassung ihrer Kreditbedingungen mit einem Konsortium von Banken, angeführt von der Commerzbank AG, vereinbart. Diese Entscheidung folgt auf die Validierung des mehrjährigen Geschäftsplans des Unternehmens für die Jahre 2025 bis 2027 durch die FTI-Andersch AG. Neben der Commerzbank sind auch die Norddeutsche Landesbank Girozentrale und die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Zweigniederlassung Süddeutschland Teil des Konsortiums.

Die wesentlichen Änderungen betreffen die Finanzkennzahlen, auch bekannt als „Financial Covenants“, die über die Laufzeit des Kreditvertrags bis Juni 2027 angepasst werden. Eine wichtige Konsequenz dieser Vereinbarung ist, dass Knaus Tabbert in den Jahren 2025 und 2026 keine Dividenden oder ähnliche Ausschüttungen an seine Aktionäre zahlen kann, es sei denn, die Konsortialbanken genehmigen dies anders. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die finanzielle Stabilität des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld zu sichern.