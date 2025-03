CEWE kündigt 16. Dividendenerhöhung an: 2,85 Euro pro Aktie für 2024!

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat am 26. März 2025 die 16. Dividendenerhöhung in Folge angekündigt. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung, die am 4. Juni 2025 stattfinden wird, eine Dividende von 2,85 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024, was einem Anstieg von 9,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2,60 Euro). Diese kontinuierliche Steigerung positioniert CEWE auf Platz 2 unter 611 deutschen Unternehmen, die ihre Dividende über Jahre hinweg erhöht haben.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte CEWE einen Umsatz von 832,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 6,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (780,2 Millionen Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 86,1 Millionen Euro, was den oberen Rand der prognostizierten Spanne von 77 bis 87 Millionen Euro erreicht. Der Umsatz im Kerngeschäft Fotofinishing wuchs um 8,4 % auf 714 Millionen Euro, während das EBIT in diesem Bereich auf 83,4 Millionen Euro anstieg.