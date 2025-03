mVISE AG: Umsatzrückgang, aber steigende Profitabilität – Ein Blick auf 2025!

Die mVISE AG hat am 25. März 2025 ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht, die im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung des Unternehmens stehen. Die Umsätze sanken erwartungsgemäß um 33 % im Vergleich zum Vorjahr auf 9,3 Millionen Euro, was vor allem auf die Umstellung des Geschäftsmodells und die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zurückzuführen ist. Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen jedoch das EBITDA um 2,8 % auf 1,1 Millionen Euro steigern, was einer EBITDA-Marge von 12,1 % entspricht – ein Anstieg von 4,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Die Verbesserung der Profitabilität ist maßgeblich auf die Reduzierung der Mitarbeiterzahl zurückzuführen, die zu einem Rückgang der Personalkosten um 39 % führte. Dies zeigt, dass die strategische Neuausrichtung, die auch die Beendigung von margenarmen Projekten umfasst, erste Früchte trägt. Zudem stieg der Anteil wiederkehrender Erträge auf 42 %, was auf eine stabilere Einkommensbasis hinweist.