123fahrschule SE: Umsatzsprung und neue Strategien für starkes Wachstum!

Die 123fahrschule SE, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Fahrschulausbildung, hat kürzlich ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und dabei signifikante Fortschritte in Umsatz und Profitabilität erzielt. Der Umsatz stieg um 9,2 % auf 22,5 Millionen Euro, während das EBITDA mit 532.000 Euro ins Positive drehte, im Vergleich zu einem Verlust von 887.000 Euro im Vorjahr. Diese Entwicklung wird von CEO Boris Polenske als Wendepunkt für das Unternehmen bezeichnet, das durch strategische Maßnahmen und Akquisitionen seine Effizienz und Skalierbarkeit unter Beweis gestellt hat.

Ein wichtiger Aspekt der Unternehmensstrategie ist die Ernennung von Dr. Andreas Günther in den Vorstand, der für die operative Leitung und strategische Entwicklung verantwortlich sein wird. Dr. Günther bringt umfangreiche Erfahrung aus führenden Positionen bei Bain & Company und CHECK24 mit, was das Vertrauen in seine Fähigkeit stärkt, die strategischen Ziele der 123fahrschule zu erreichen.