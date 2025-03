Bike24 Holding AG: Starkes Umsatzwachstum und optimistische Prognose für 2025!

Die Bike24 Holding AG hat am 26. März 2025 ihre Geschäftsergebnisse für das Jahr 2024 veröffentlicht und einen optimistischen Ausblick auf 2025 gegeben. Im vierten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 7 % im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem stabilen Gesamtumsatz von 226,3 Millionen Euro für das gesamte Jahr führte. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg des bereinigten EBITDA von -2,9 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 5,3 Millionen Euro im Jahr 2024, was die erfolgreiche Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen und eine verbesserte Einkaufspolitik widerspiegelt.

Die positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 zeigt sich auch in der Bilanz des Unternehmens. Durch die Reduzierung von Überbeständen und ein optimiertes Einkaufsmanagement konnte das Working Capital weiter verbessert werden. CEO Andrés Martin-Birner hebt hervor, dass insbesondere die BENELUX-Region stark gewachsen ist, nachdem länderspezifische Onlineshops eingeführt wurden. Diese Region trug 2024 bereits 8 % zum Gesamtumsatz bei, mit einem Umsatzwachstum von 31 % im Vergleich zum Vorjahr.