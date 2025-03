SMT Scharf AG: Umsatzsprung und Dividende – Positive Zukunftsaussichten!

Die SMT Scharf AG hat am 26. März 2025 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und dabei einen Umsatz von 95,0 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von fast 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die Vollkonsolidierung des Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. zurückzuführen, das seit November 2024 vollständig in die Unternehmenszahlen integriert ist. Der Umsatz im Neuanlagengeschäft stieg um 55,2 % auf 45,0 Millionen Euro, während das Ersatzteile- und Servicegeschäft auf 49,9 Millionen Euro zulegte.

Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich auf 4,8 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 4,7 % entspricht. Die ersten drei Quartale des Jahres waren jedoch von einem negativen EBIT von -1,3 Millionen Euro geprägt, bevor das Unternehmen im Schlussquartal eine deutliche Erholung auf 6,1 Millionen Euro verzeichnete. Für das Jahr 2025 wird ein Umsatz zwischen 110 und 130 Millionen Euro sowie ein EBIT zwischen 5,5 und 7,5 Millionen Euro prognostiziert.