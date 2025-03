Eurobattery Minerals: Hautalampi-Projekt nicht als strategisch ausgewählt!

Eurobattery Minerals AB, ein schwedisches Bergbauunternehmen, hat bekannt gegeben, dass das Hautalampi-Batteriemineralprojekt in Finnland in der ersten Bewerbungsrunde nicht als strategisches Projekt gemäß dem Critical Raw Materials Act (CRMA) ausgewählt wurde. Der CRMA, der im Mai 2024 verabschiedet wurde, zielt darauf ab, die europäische Rohstoffversorgung zu sichern. Eurobattery Minerals hatte sich im August 2024 um diesen Status beworben, jedoch wurde das Projekt in der ersten Evaluierungsrunde nicht berücksichtigt. Insgesamt gingen rund 170 Bewerbungen bei der EU-Kommission ein, die sich auf verschiedene Rohstoffe wie Lithium, Kupfer, Nickel und Kobalt beziehen.

Trotz dieser Entscheidung sieht das Unternehmen die Situation nicht als Rückschlag, sondern als Fortschritt. CEO Roberto García-Martínez betont die Bedeutung des Hautalampi-Projekts für die europäische Batteriemineralversorgung und das Engagement des Unternehmens, verantwortungsvoll gewonnene Rohstoffe bereitzustellen. Eurobattery Minerals plant, die Gründe für die Ablehnung zu analysieren und die Bewerbung für zukünftige Ausschreibungen zu optimieren. In naher Zukunft werden weitere Ausschreibungen für strategische Projekte erwartet, und das Unternehmen wird den Markt über neue Möglichkeiten informieren.