Implenia AG: Rekorddividende und neue Aufträge – Aktionäre zeigen Vertrauen!

Am 25. März 2025 fand die ordentliche Generalversammlung der Implenia AG statt, bei der die Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats mit überwältigender Mehrheit genehmigten. Besonders hervorzuheben ist die Zustimmung von 99,78% zur Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 0,90 pro Aktie. Darüber hinaus wurden die Jahresrechnung und der Vergütungsbericht für 2024 genehmigt, und die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung erhielten für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung. Die Aktionäre bestätigten die bisherigen Verwaltungsräte, darunter Präsident Hans Ulrich Meister, mit Zustimmungsquoten von über 99%, was das Vertrauen in die Unternehmensführung und die strategische Ausrichtung von Implenia unterstreicht.

In einer weiteren Mitteilung vom 27. März 2025 gab Implenia bekannt, dass das Unternehmen mehrere neue Aufträge in den Bereichen Datacenter, Gesundheit sowie Energie- und Verkehrsinfrastruktur gewonnen hat. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf über CHF 150 Millionen. Zu den Projekten gehört der Neubau eines Hochleistungs-Rechenzentrums für den Datacenter-Anbieter Green in Lupfig, der bereits im Januar 2025 begonnen wurde und 2026 in Betrieb gehen soll. Zudem wird Implenia am Neubau des Heidekreis-Klinikums in Bad Fallingbostel, Deutschland, beteiligt sein, wo eine innovative und nachhaltige Fassade geplant ist.

Ein weiterer bedeutender Auftrag betrifft den Neubau Klinikum 2 am Universitätsspital Basel, der bis 2030 abgeschlossen sein soll. Zudem hat Implenia einen Allianzvertrag für das Hauptbaulos des Wasserkraftwerks Imst-Haiming in Österreich unterzeichnet. Im Bereich Verkehrsinfrastruktur wird Implenia mit der Sanierung des Hagenholztunnels und dem Bau einer neuen Tramlinie in Genf beauftragt.

Implenia, mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich, ist ein führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister, der auf eine 150-jährige Bautradition zurückblickt. Das Unternehmen beschäftigt über 9.000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 3,6 Milliarden.

Die Implenia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 45,25EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.