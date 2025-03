Amadeus Fire AG: CEO-Verlängerung und Dividende trotz Umsatzrückgang!

Amadeus Fire AG hat am 26. März 2025 bedeutende Entscheidungen getroffen, die sowohl die Unternehmensführung als auch die finanziellen Perspektiven betreffen. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag von CEO Robert von Wülfing vorzeitig um fünf Jahre verlängert, was die Kontinuität in der Unternehmensführung unterstreicht. Von Wülfing, der seit 2012 im Vorstand und seit 2019 als CEO tätig ist, wird als Schlüsselperson angesehen, um die Amadeus Fire Group durch die aktuellen Herausforderungen der deutschen Wirtschaft zu navigieren. Christoph Groß, der Aufsichtsratsvorsitzende, betonte die Bedeutung von von Wülfings Erfahrung und Expertise für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Zusätzlich bestätigte die Amadeus Fire Group die vorläufigen Finanzkennzahlen für das Jahr 2024 und schlug eine Dividende von 4,03 Euro pro Aktie vor. Der Umsatz belief sich auf 436,9 Millionen Euro, was einem leichten Rückgang von 1,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der operative Rohertrag sank um 2,8 % auf 236,7 Millionen Euro, was eine Rohertragsmarge von 54,2 % ergibt. Diese Zahlen spiegeln die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, insbesondere im Segment der Personaldienstleistungen, wo ein Rückgang der Umsätze und Roherträge verzeichnet wurde.