Baloise Holding: Rekordgewinne und Dividendenerhöhung 2024!

Die Baloise Holding AG hat am 25. März 2025 ihre Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und dabei eine deutliche Verbesserung in der operativen Leistung festgestellt. Der Aktionärsgewinn stieg um 60,6 % auf CHF 384,8 Millionen, trotz negativer Sondereffekte in Höhe von CHF 92 Millionen, die aus dem Verkauf von FRIDAY und der Einstellung der Ökosystemstrategie resultierten. Bereinigt um diese Effekte betrug der Gewinn sogar CHF 476,9 Millionen. Der Gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 58,3 % auf CHF 545,3 Millionen.

Im Nichtlebengeschäft wuchs das Prämienvolumen um 2,2 % in Originalwährung, was auf starke Zuwächse in Deutschland und Luxemburg zurückzuführen ist. Der Schaden-Kosten-Satz konnte auf 92,9 % gesenkt werden, trotz erhöhter Unwetterschäden. Im Lebengeschäft hingegen sank das Prämienvolumen um 5,2 % in Originalwährung, was den Markttrend zu teilautonomen Vorsorgelösungen widerspiegelt.

Die Baloise Bank AG erzielte ein Leistungsvolumen von über CHF 1 Milliarde und steigerte ihren Jahresgewinn um 7,1 % auf CHF 33,4 Millionen. Die Bank profitierte von einem einzigartigen Insurbanking-Ansatz, der Versicherungs- und Bankdienstleistungen kombiniert.

Die Kapitalisierung der Baloise bleibt stark, mit einem Gesamt-Eigenkapital von CHF 7,634.4 Millionen und einem „A+“-Rating von S&P Global Ratings. Die Baloise verfolgt weiterhin ihre Refokussierungsstrategie, die auf technische Profitabilität, operative Effizienz und Wachstum in Zielsegmenten abzielt, um die Profitabilität nachhaltig zu steigern. Für die kommenden Jahre wird eine Eigenkapitalrendite von 12 % bis 15 % angestrebt, sowie eine Barmittelgenerierung von über CHF 2 Milliarden bis 2027.

Die Baloise-Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 198,5EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.