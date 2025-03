Amrize: Holcims großer Spin-off plant Milliardenwachstum bis 2028!

Holcim, ein führendes Unternehmen in der Baustoffindustrie, hat Fortschritte bei der Abspaltung seines Nordamerikageschäfts, Amrize, gemacht, das bis Ende des ersten Halbjahres 2025 an die US-Börse gehen soll. Anlässlich des Amrize-Investorentages in New York gab das Unternehmen bekannt, dass die Finanzierung für den Spin-off gesichert ist. Dazu gehören ein Überbrückungskredit von 5,1 Milliarden US-Dollar und eine Kreditlinie von 2,0 Milliarden US-Dollar.

Amrize hat auch erste mittelfristige Wachstumsziele veröffentlicht. Zwischen 2025 und 2028 strebt das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent an, während das bereinigte EBITDA um 8 bis 11 Prozent pro Jahr steigen soll. Der kumulierte Free Cashflow wird auf über 8 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Unternehmen plant, sowohl organisch als auch durch gezielte Übernahmen zu wachsen, wobei transformative Akquisitionen ausgeschlossen sind. Zudem wird eine Dividende angestrebt, und Aktienrückkäufe sind ebenfalls möglich.