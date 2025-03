SM Wirtschaftsberatungs AG: Über 3 Millionen Euro für neue Gewerbeimmobilie!

Die SM Wirtschaftsberatungs AG setzt ihren Wachstumskurs fort und hat kürzlich eine Gewerbeimmobilie in Fellbach, einem Vorort von Stuttgart, erworben. Der Kaufpreis für die langjährig vermietete Immobilie beträgt über 3 Millionen Euro. Mit dieser Akquisition wird eine Fläche von mehr als 4.000 Quadratmetern in den Bestand der Gesellschaft aufgenommen. Die aktuelle Jahresnetto-Miete der Produktionsstätte beläuft sich auf etwa 260.000 Euro, was mittelfristig weiteres Steigerungspotenzial bietet.

Der Kaufvertrag wurde unter branchenüblichen Fälligkeitsvoraussetzungen abgeschlossen, wobei noch alte Grunddienstbarkeiten zu löschen sind. Daher wird der wirtschaftliche Übergang voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal 2025 erfolgen. Mit diesem Erwerb rechnet die SM Wirtschaftsberatungs AG mit einem deutlichen Anstieg der Mieteinnahmen in diesem Jahr, was einen wesentlichen Beitrag zum geplanten Konzernwachstum leisten wird.