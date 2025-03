Scout24 übernimmt IMMOunited: Revolution im österreichischen Immobilienmarkt!

Scout24 SE, Betreiber der Immobilienplattform ImmoScout24.at, hat am 26. März 2025 die Übernahme von IMMOunited bekannt gegeben, einem Unternehmen, das sich auf Grundbuchdaten und Informationen zu Immobilien-Transaktionen in Österreich spezialisiert hat. IMMOunited wurde 2007 in Wien gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Transparenz auf dem österreichischen Immobilienmarkt zu erhöhen. Die Übernahme ist Teil von Scout24s Strategie, den Immobilienmarkt für alle Beteiligten zugänglicher und transparenter zu gestalten, indem das Unternehmen von einem reinen Anzeigenportal zu einem vernetzten Ökosystem übergeht.

Markus Dejmek, Geschäftsführer von ImmoScout24 Österreich, betont, dass die Integration von IMMOunited in das Produktangebot von ImmoScout24 eine umfassende Sicht auf den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ermöglichen wird. Dies umfasst Aspekte von der Planung über die Transaktion bis hin zur Bewertung. Die Kunden von IMMOunited werden von präziseren Marktanalysen und effizienteren Bewertungstools profitieren, was in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt von Bedeutung ist. Roland Schmid, CEO und Gründer von IMMOunited, wird das Unternehmen während einer Übergangsphase weiterhin unterstützen, während die operative Führung von einem erfahrenen Team übernommen wird.