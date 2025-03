Neuer Bankrat der BKB: Frischer Wind und nachhaltige Ziele ab April 2025! Am 26. März 2025 hat der neue Bankrat der Basler Kantonalbank (BKB) in seiner konstituierenden Sitzung die Mitglieder der verschiedenen Gremien gewählt. Die Amtszeit des neuen Bankrats beginnt am 1. April 2025 und erstreckt sich über vier Jahre. Der …