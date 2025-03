2024er-Hochs im Test

Leicht verbesserte Wirtschaftsdaten aus China haben dem Industriemetall Kupfer zuletzt deutlichen Auftrieb verliehen und ihn erneut in den markanten Widerstandsbereich, bestehend seit 2022 bei etwa 5,202 US-Dollar, vorangetrieben. Im Mittwochshandel gelang es sogar dieses Niveau zu übertreffen und unmittelbar an die Verlaufshochs aus dem abgelaufenen Jahr bei 5,264 US-Dollar anzuknüpfen. Doch die Befürchtung um eine schwache US-Industrie verhagelte einen erfolgreichen Ausbruch, es blieb eine lange Lunte auf der Oberseite der Tageskasse stehen und signalisiert in diesem Bereich eine mögliche Konsolidierung.

Banken senken Ausblick für die USA