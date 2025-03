CTS Eventim überrascht mit Rekordzahlen – was folgt 2025?

Bereits das Jahr 2024 war ein voller Erfolg: Der Umsatz kletterte um 19,1 Prozent auf 2,81 Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 21,9 Prozent auf 542,2 Millionen Euro stieg. Auch unter dem Strich konnte der Konzern zulegen: Der Nettogewinn betrug 318,9 Millionen Euro – ein Plus gegenüber dem Vorjahr von knapp 44 Millionen Euro.

CTS Eventim profitiert weiterhin von der weltweit steigenden Nachfrage nach Live-Entertainment. CEO Klaus-Peter Schulenberg hebt hervor: "Steigende Nachfrage, organisches Wachstum und strategische Akquisitionen haben uns erneut zu Rekordergebnissen geführt. Wir werden diese Dynamik nutzen, um unsere internationale Expansion weiter voranzutreiben."

Ticketing-Boom: Internationale Expansion zahlt sich aus

Das Ticketing-Segment konnte mit einem Umsatzplus von 22,7 Prozent auf 879,9 Millionen Euro besonders stark zulegen. Das EBITDA dieses Bereichs wuchs um 21,1 Prozent auf 416,5 Millionen Euro. Verantwortlich für diesen Erfolg sind unter anderem strategische Zukäufe wie die Marktführer Punto Ticket (Chile) und Teleticket (Peru), die nun voll konsolidiert wurden. Auch See Tickets, übernommen von Vivendi, hat den Marktzugang in UK und den USA entscheidend gestärkt.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Live-Entertainment: Broadway-Hits und neue Mega-Arenen

CTS Eventim ist nicht nur im Ticketing stark, sondern auch als Veranstalter und Betreiber von Konzert- und Eventlocations. Die hauseigene Broadway-Produktion "Elf The Musical" wurde in New York zum Kassenschlager, ebenso wie Tourneen von David Gilmour in Italien und den USA. Das Live-Entertainment-Segment steigerte seinen Umsatz um 17,6 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro, während das EBITDA um 24,4 Prozent auf 125,6 Millionen Euro wuchs.

Ein weiterer Wachstumstreiber sind neue Arenen: Die Arena Milano soll Ende 2025 fertiggestellt werden, während in Wien eine neue Event-Halle in Planung ist.

Dividende auf Rekordniveau – Anleger profitieren

Dank der starken Ertragslage schlägt das Management eine Dividendenerhöhung auf 1,66 Euro je Aktie vor. Insgesamt sollen 159,3 Millionen Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden – ein neuer Rekordwert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 100EUR auf Tradegate (27. März 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.





Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!