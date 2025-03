Eckert & Ziegler will weiter zulegen - Cyberattacke verzögert Geschäftsbericht

washiwashi schrieb 17.01.25, 06:44

Illucix von Telix hat die europäische Zulassung bekommen. Es ist Eckerts wichtigster Treiber für die Gallium Generatoren in den USA und sollte die Nutzung dieser in Europa weiter voranbringen. Es zeigt sich, dass mehr und mehr Radiopharma Diagnostika an den Markt kommen, was Eckerts Wachstum unterstützt.